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22 минуты назад

В Литве перестали пускать россиян в крупнейшую усадьбу

Мария Иванова

В крупнейшую усадьбу Прибалтики - литовский комплекс Пакруой - перестали пускать туристов с гражданством России. Об этом сообщает 15min со ссылкой на представителя усадьбы Гедрюса Климкявичюса.

«Мы не хотим, чтобы русские наслаждались созданными нами ценностями, пользовались красотой, которую мы создаем каждый день. <…> Нам не нужны кровавые деньги российских туристов», - заявил он.

Климкявичюс подчеркнул, что пока россияне наслаждаются путешествиями, отдыхом и развлечениями в Литве, на Украине гибнут люди и культурные ценности.

При этом россияне, которые смогут доказать, что пострадали от российских властей и получили право жить в ЕС, смогут посетить особняк.

В Пакруой призвали литовские гостиницы, рестораны, государственные и частные организации также закрыть свои двери для россиян.

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Ранее две россиянки сообщили о запрете на посещение Венсенского замка во Франции. Причиной называли военные архивы, хранящиеся на территории замка.

Позже в Минобороны страны объяснили, что в Венсенском замке неверно трактовали директиву, согласно которой россиянам запрещен доступ на стратегические военные объекты.

В министерстве подчеркнули, что россияне по-прежнему могут посещать все туристические объекты французского Минобороны - Венсенский замок, Дом Инвалидов, Музей авиации и космонавтики и другие.

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