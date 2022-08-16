В Республике Конго местный священник удивил прихожан, устроив «вознесение» с помощью веревки. Таким практически цирковым номером пастор решил завершить свою проповедь. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дна», опубликовавший видео с мероприятия.

На записи можно увидеть, как африканский священнослужитель в белом одеянии поднимается под потолок под песнопения своей паствы, а затем исчезает в чердачном проеме.