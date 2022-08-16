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1 час назад

Борис Джонсон загорает на пляже в Греции

Газета.Ru

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили отдыхающим на пляже греческого острова Эвбея после его недавнего отпуска в Словении. Об этом пишет The Sun.

Джонсон вместе с семей отдыхал в бухте на острове Эвбея, расположенном недалеко от Афин. По словам местных жителей, премьер-министр читал на пляже книгу и выглядел отдохнувшим.

«Я понятия не имею, как Борис нашел этот пляж. Даже местные жители, которые живут здесь годами, не знают его, а его семья и сопровождающие были там единственными людьми. Это прекрасное место, но в жару там нет тени, поэтому он не мог оставаться там слишком долго со своими детьми», — сказал один из очевидцев.

Он добавил, что компания Джонсона уехала с заходом солнца на двух машинах, которые были припаркованы на грунтовой дороге, ведущей к пляжу.

Ранее премьер-министр был замечен в аэропорту Афин и супермаркете в городке Неа Макри в Восточной Аттике.

На прошлой неделе Борис Джонсон вернулся из своего медового месяца, который он провел с женой Кэрри в Словении. Пара остановилась в пятизвездочном отеле Vila Planinka.

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