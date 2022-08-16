«Я понятия не имею, как Борис нашел этот пляж. Даже местные жители, которые живут здесь годами, не знают его, а его семья и сопровождающие были там единственными людьми. Это прекрасное место, но в жару там нет тени, поэтому он не мог оставаться там слишком долго со своими детьми», — сказал один из очевидцев.