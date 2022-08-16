Жители Украины рано или поздно должны будут признать факт совершенного на Волыни 79 лет назад геноцида польского населения. Об этом заявил во вторник Польскому агентству печати заместитель министра культуры Польши Ярослав Селлин.

"Они должны признать, потому что это факт. Просто факт. Было принято политическое решение об этнической чистке, убийстве всего национального меньшинства, которое проживало там веками. И это было сделано. Это геноцид", - сказал он и подчеркнул, что тут не может быть никакой дискуссии. "Это исторический факт. Рано или поздно украинцам придется это признать", - указал Селлин.

По его словам, Польша и Украина намерены создать совместную рабочую группу по поиску массовых захоронений, эксгумации останков, созданию кладбищ и установке памятников. "С польской стороны состав группы уже сформирован и передан в министерство культуры в Киеве. Мы ждем предложений украинской стороны", - рассказал он.

Как считает Селлин, в украинском обществе наблюдается отсутствие полных знаний о деятельности ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещены в РФ). Украинцы рано или поздно начнут понимать, что некоторые традиции этого формирования и стоявших за ним националистических политических течений "неприемлемы и заслуживают осуждения", уверен польский чиновник.

Волынская трагедия

Во время Второй мировой войны, в феврале 1943 года, украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынской резни.

Шесть лет назад польский парламент учредил 11 июля Национальный день памяти жертв геноцида. Как правило, памятные мероприятия по случаю этой даты проходят по всей стране: проводятся лекции, встречи, выставки, посвященные трагической судьбе поляков на Волыни.