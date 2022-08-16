Обзор иноСМИ: "пропажа" украинского сухогруза и ответ Ирана на предложение ЕС

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Немецкая газета Welt сообщила, что Razoni - первый сухогроз с зерном, покинувший Украину после достижения договоренностей, перестал передавать данные о местоположении.
Непонятно, где сейчас находится сухогруз, - он не передавал данных об этом в последние три дня, утверждает газета. Также нет информации о том, в какой порт хочет зайти корабль с 26 тысячами тонн кукурузы. Во время последней передачи данных он находился у восточного побережья Кипра.
Иранские власти направили Евросоюзу (ЕС) ответ на предложение по восстановлению ядерной сделки. Как сообщает Politico, ответ был передан главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю 15 августа.
По данным высокопоставленного источника газеты на Западе, ответ в основном сосредоточен на нерешенных вопросах вокруг санкций и экономических гарантий. В течение последних нескольких месяцев Иран несколько раз требовал гарантий, что он сможет воспользоваться экономическими выгодами от возобновления сделки. Также Тегеран возражает против расследования МАГАТЭ на своих объектах и настаивает на том, что ядерная сделка может быть восстановлена только в том случае, если это расследование будет закрыто раз и навсегда.
Автор китайского портала Sina предупредил, что Россия может нанести удар по Лондону, если НАТО нападет на Крым. Он подчеркнул, что военные действия в отношении Крыма были бы равносильны объявлению войны России.
По версии автора, США и ЕС затягивают украинский кризис, чтобы решить свои внутренние проблемы и набрать очки в глазах избирателей. Он подчеркнул, что в целом Западу нужна нестабильная обстановка в мире, чтобы страны НАТО могли получать прибыль от продаж технологий и вооружений.
Прокуратура Гамбурга отклонила иск, в котором шла речь о неисполнении расследования против канцлера Германии Олафа Шольца и бургомистра Петера Ченчера. Об этом сообщает Tagesspiegel.
Речь идет об иске в рамках дела Cum-Ex о возможной связи членов правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с группой мошенников, которые с помощью схемы по возврату налога на прирост капитала похитили у государства миллиарды евро. Генеральный прокурор Гамбурга не нашел свидетельств в пособничестве и подстрекательстве к уклонению от уплаты налогов со стороны Шольца и его коллег.
Политолог Илья Тимченко заявил в своей статье для National Interest, что лишение Украины доступа к Черному морю нанесло бы ей катастрофический удар и сделало бы ее страной-обрубком.
Юг Украины - ворота к ее экономическим артериям. Через свои порты Украина снабжает страны Африки и Ближнего Востока продовольствием, а ЕС – железом и сталью. Экономика Украины зависит от экспорта товаров, а этот экспорт, в свою очередь, зависит от доступа к Черному морю. В 2021 году черные металлы составили 22,4 процента от общего объема экспорта Украины, а зерно и связанные с ним продукты - около 30 процентов. Тимченко отметил, что лишь часть этой продукции удастся поставлять по железной дороге.