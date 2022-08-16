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Welt сообщила о пропаже сухогруза с украинским зерном

Немецкая газета Welt сообщила, что Razoni - первый сухогроз с зерном, покинувший Украину после достижения договоренностей, перестал передавать данные о местоположении.

Непонятно, где сейчас находится сухогруз, - он не передавал данных об этом в последние три дня, утверждает газета. Также нет информации о том, в какой порт хочет зайти корабль с 26 тысячами тонн кукурузы. Во время последней передачи данных он находился у восточного побережья Кипра.

Иран ответил на предложение ЕС по ядерной сделке

Иранские власти направили Евросоюзу (ЕС) ответ на предложение по восстановлению ядерной сделки. Как сообщает Politico, ответ был передан главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю 15 августа.

По данным высокопоставленного источника газеты на Западе, ответ в основном сосредоточен на нерешенных вопросах вокруг санкций и экономических гарантий. В течение последних нескольких месяцев Иран несколько раз требовал гарантий, что он сможет воспользоваться экономическими выгодами от возобновления сделки. Также Тегеран возражает против расследования МАГАТЭ на своих объектах и настаивает на том, что ядерная сделка может быть восстановлена только в том случае, если это расследование будет закрыто раз и навсегда.

Sina: Россия ударит по Лондону, если НАТО атакует Крым

Автор китайского портала Sina предупредил, что Россия может нанести удар по Лондону, если НАТО нападет на Крым. Он подчеркнул, что военные действия в отношении Крыма были бы равносильны объявлению войны России.

По версии автора, США и ЕС затягивают украинский кризис, чтобы решить свои внутренние проблемы и набрать очки в глазах избирателей. Он подчеркнул, что в целом Западу нужна нестабильная обстановка в мире, чтобы страны НАТО могли получать прибыль от продаж технологий и вооружений.

В Германии отклонили иск против Шольца по делу о мошенничестве

Прокуратура Гамбурга отклонила иск, в котором шла речь о неисполнении расследования против канцлера Германии Олафа Шольца и бургомистра Петера Ченчера. Об этом сообщает Tagesspiegel.

Речь идет об иске в рамках дела Cum-Ex о возможной связи членов правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с группой мошенников, которые с помощью схемы по возврату налога на прирост капитала похитили у государства миллиарды евро. Генеральный прокурор Гамбурга не нашел свидетельств в пособничестве и подстрекательстве к уклонению от уплаты налогов со стороны Шольца и его коллег.

Последствия лишения Украины доступа к Черному морю

Политолог Илья Тимченко заявил в своей статье для National Interest, что лишение Украины доступа к Черному морю нанесло бы ей катастрофический удар и сделало бы ее страной-обрубком.