Кулеба признался в отъезде семьи с Украины

«В ночь с 24 на 25-е (февраля – прим.) я добрался до границы, в этот момент приехали мои дети, родители, собаки, я всех обнял, поцеловал. Я въехал на Украину, они выехали с Украины», - сказал Кулеба в интервью YouTube-каналу «В гостях у Гордона».