Кулеба признался в отъезде семьи с Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что вся его семья, включая детей, родителей и собак покинула страну в первый же день после начала российской спецоперации. Об этом пишет РИА Новости.
«В ночь с 24 на 25-е (февраля – прим.) я добрался до границы, в этот момент приехали мои дети, родители, собаки, я всех обнял, поцеловал. Я въехал на Украину, они выехали с Украины», - сказал Кулеба в интервью YouTube-каналу «В гостях у Гордона».
Заявление министра уже прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Все, что вам надо знать об истинности патриотизма киевского режима. Собаки превыше всего», - написала она в своем Телеграм-канале.
Ранее Кулеба рассказал, что некоторые страны Запада готовы принять капитуляцию Украины. Он отметил, что есть ощущение ожидания некоторыми государствами того, что Украина «рухнет», и все проблемы решатся сами собой.