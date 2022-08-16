В Эстонии решили аннулировать ВНЖ за позицию по демонтажу памятников

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу пригрозил аннулированием вида на жительство иностранцам, которые решатся выступить против демонтажа советских памятников. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления Рейнсалу прямыми угрозами «исторической правде, правам и свободе человека». По ее мнению, действия эстонских властей угрожают государственности страны, которую выстраивали последние 40 лет по «демократическим лекалам».

Напомним, что сейчас в Эстонии идут мероприятия по сносу советских памятников. Утром 16 августа власти Нарвы сняли танк Т-34 с постамента и перенесли его из «соображений внутренней безопасности». Премьер-министр Кая Каллас отметила, что в ближайшие сутки власти демонтируют еще шесть советских монументов.