«Плачь, когда увидишь меня»: в пересохших реках Европы нашли «голодные» камни

Из-за обмеления Эльбы и Рейна из-под воды показались «голодные камни», предупреждающие о сложных временах из-за снижения уровня рек и плохого урожая. Как сообщает РИА Новости, на одном из них написано: «Плачь, когда увидишь меня».

Надписи на камнях были созданы десятилетия и века назад, чтобы предупреждать об опасном падении уровня воды. Последний раз их замечали в 2016 году.

Отметим, что недавно схожие надписи обнажились и в других реках Европы. Так, зловещие знамения обнаружили на высохших участках реки Рейн в Нидерландах, а также на некоторых руслах рек Великобритании.