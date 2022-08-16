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1 час назад

«Плачь, когда увидишь меня»: в пересохших реках Европы нашли «голодные» камни

Никита Бородкин

Из-за обмеления Эльбы и Рейна из-под воды показались «голодные камни», предупреждающие о сложных временах из-за снижения уровня рек и плохого урожая. Как сообщает РИА Новости, на одном из них написано: «Плачь, когда увидишь меня».

«Плачь, когда увидишь меня»: в пересохших реках Европы нашли «голодные» камни
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Надписи на камнях были созданы десятилетия и века назад, чтобы предупреждать об опасном падении уровня воды. Последний раз их замечали в 2016 году.

Отметим, что недавно схожие надписи обнажились и в других реках Европы. Так, зловещие знамения обнаружили на высохших участках реки Рейн в Нидерландах, а также на некоторых руслах рек Великобритании.

Ранее западные СМИ сообщили о скором сокращении речных грузоперевозок в Европе из-за обмеления рек. На фоне энергетического кризиса это может привести к новому росту цен в странах Евросоюза.

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