Зеленский назвал условие снятия ограничений на выезд мужчин с Украины

Ограничения на выезд мужчин с Украины снимут после отмены военного положения. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, пишет RT.
Таким образом глава государства ответил на петицию о снятии ограничений на выезд с Украины для мужчин без военного опыта. По его словам, в период действия военного положения конституционные права и свободы гражданина могут ограничиваться.
«Отмену указанных ограничений предполагается осуществить после завершения действия правового режима военного положения», — заявил Зеленский.
Ранее жители Украины создали петицию с просьбой снять запрет на выезд мужчин 16-60 лет за пределы Украины. Она набрала более 27 тыс. голосов, после чего ее должен был рассмотреть президент.
Ранее Верховная рада поддержала продление военного положения на Украине до 21 ноября. Инициативу поддержали 328 депутатов.