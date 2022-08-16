В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
52 минуты назад

Зеленский назвал условие снятия ограничений на выезд мужчин с Украины

Елена Прошина

Ограничения на выезд мужчин с Украины снимут после отмены военного положения. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, пишет RT.

Зеленский назвал условие снятия ограничений на выезд мужчин с Украины
Фото: ReutersReuters

Таким образом глава государства ответил на петицию о снятии ограничений на выезд с Украины для мужчин без военного опыта. По его словам, в период действия военного положения конституционные права и свободы гражданина могут ограничиваться.

«Отмену указанных ограничений предполагается осуществить после завершения действия правового режима военного положения», — заявил Зеленский.

Ранее жители Украины создали петицию с просьбой снять запрет на выезд мужчин 16-60 лет за пределы Украины. Она набрала более 27 тыс. голосов, после чего ее должен был рассмотреть президент.

Ранее Верховная рада поддержала продление военного положения на Украине до 21 ноября. Инициативу поддержали 328 депутатов.

В мире,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители