Зеленский назвал условие снятия ограничений на выезд мужчин с Украины

Ограничения на выезд мужчин с Украины снимут после отмены военного положения. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, пишет RT.

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Таким образом глава государства ответил на петицию о снятии ограничений на выезд с Украины для мужчин без военного опыта. По его словам, в период действия военного положения конституционные права и свободы гражданина могут ограничиваться.

«Отмену указанных ограничений предполагается осуществить после завершения действия правового режима военного положения», — заявил Зеленский.

Ранее жители Украины создали петицию с просьбой снять запрет на выезд мужчин 16-60 лет за пределы Украины. Она набрала более 27 тыс. голосов, после чего ее должен был рассмотреть президент.