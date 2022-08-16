Спасение хозяином собаки от медведя попало на видео

Дикий зверь проник на территорию частного домовладения и стал преследовать домашнего пса. На кадрах видно, что на крыльце сначала появилась женщина и позвала питомца. Но затем она заметила, что их собака убегает от лесного хищника. Она стала громко кричать, после чего к ней на помощь выбежал мужчина. Американец прогнал непрошеного гостя: он начал орать и махать руками на медведя. Такое поведение возымело силу, и зверь решил ретироваться.