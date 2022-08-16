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1 час назад

Спасение хозяином собаки от медведя попало на видео

Денис Фьючин

Мужчина спас свою собаку от нападения медведя. На произошедший в городе Дестин (штат Флорида, США) случай обращает внимание WPLG Local 10.

Дикий зверь проник на территорию частного домовладения и стал преследовать домашнего пса. На кадрах видно, что на крыльце сначала появилась женщина и позвала питомца. Но затем она заметила, что их собака убегает от лесного хищника. Она стала громко кричать, после чего к ней на помощь выбежал мужчина. Американец прогнал непрошеного гостя: он начал орать и махать руками на медведя. Такое поведение возымело силу, и зверь решил ретироваться.

Теперь, по утверждению хозяев собаки, их питомец побаивается выходить на улицу.

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