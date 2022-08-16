Кулеба обвинил Запад в ожидании провала Украины

Ряд западных государств ожидают провала Киева в противостоянии с Москвой, уверен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РИА «Новости». По его словам, подобный сценарий решил бы проблемы Запада, вызванные эскалацией украинского кризиса, без усилий с его стороны.

Фото: Gleb Garanich/Reuters Gleb Garanich/Reuters

«Меня часто в интервью и общении министры иностранных дел спрашивают: а сколько вы еще продержитесь? Вместо того чтобы спросить, а что еще нужно сделать, чтобы победить в самое короткое время», — пояснил Кулеба.

Как подчеркнул глава МИД Украины, в таких условиях кажется, что Запад в целом ожидает, когда Киев потерпит поражение и проблемы, связанные с ним, уйдут сами собой.

Заявление Кулебы появилось на фоне ряда материалов западных СМИ об усталости и разочаровании Запада в руководстве Украины. К примеру, The New York Times указывала на наличие серьезных противоречий между Киевом и Вашингтоном, а The Guardian не исключала «предательского удара в спину» Украины со стороны западных стран зимой. При этом в официальной риторике представители Запада продолжают активно поддерживать Киев, направляя ему новые пакеты как финансовой, так и военной помощи.