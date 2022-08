Кулеба обвинил Запад в ожидании провала Украины

Заявление Кулебы появилось на фоне ряда материалов западных СМИ об усталости и разочаровании Запада в руководстве Украины. К примеру, The New York Times указывала на наличие серьезных противоречий между Киевом и Вашингтоном, а The Guardian не исключала «предательского удара в спину» Украины со стороны западных стран зимой. При этом в официальной риторике представители Запада продолжают активно поддерживать Киев, направляя ему новые пакеты как финансовой, так и военной помощи.