В Эстонии начали переносить танк-памятник Т-34 в музей

В Нарве начались работы по переносу танка-памятника Т-34 в Эстонский военный музей. О принятии соответствующего решения сообщили в правительстве Эстонии, передает ERR.

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Отмечается, что утром во вторник, 16 августа, к мемориалу советским воинам-освободителям города от немецких войск прибыли несколько машин полиции и спецслужб. Дежуривших возле памятника активистов попросили покинуть место. Правоохранители также ограничили доступ к территории вокруг мемориала и перекрыли дорогу к нему.