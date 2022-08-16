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31 минуту назад

Названо самое слабое звено ЕС в борьбе с Россией

News.ru

Позиция ряда представителей Евросоюза может нанести удар по общей позиции ЕС в противостоянии с Москвой. В первую очередь, речь идет о Будапеште. Об этом заявил руководитель Института внешней политики Финляндии, политолог Мика Аалтола. Он напомнил о заявлениях премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, указывавшего на неэффективность и провал ограничений ЕС против РФ. Слова финского эксперта приводит РИА Новости.

Названо самое слабое звено ЕС в борьбе с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению некоторых стран ЕС, идея ввода санкций была плохой, потому что сейчас Россия преуспевает. Соперничество среди стран ЕС может стать самым слабым звеном в отношениях с Россией, — отметил Аалтола.

Он допустил, что введённые Евросоюзом ограничения «невероятно легко обойти», в связи с чем Брюсселю следует своевременно реагировать на способы преодоления. В частности, на слабость санкционного режима указывает рост экспорта в РФ, считает Аалтола.

Политолог в этой связи призвал оказывать давление на третьи страны, чтобы введённые против Москвы меры оказались более эффективными.

Ранее бывший министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиоя заявил, что призыв президента Украины Владимира Зеленского перестать выдавать визы россиянам способен привести к расколу в Евросоюзе. Он отметил, что отсутствие единого мнения по данному вопросу у стран ЕС играет на руку России.

В мире,Владимир Зеленский,Виктор Орбан,ЕС,
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