Названо самое слабое звено ЕС в борьбе с Россией

Позиция ряда представителей Евросоюза может нанести удар по общей позиции ЕС в противостоянии с Москвой. В первую очередь, речь идет о Будапеште. Об этом заявил руководитель Института внешней политики Финляндии, политолог Мика Аалтола. Он напомнил о заявлениях премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, указывавшего на неэффективность и провал ограничений ЕС против РФ. Слова финского эксперта приводит РИА Новости.

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По мнению некоторых стран ЕС, идея ввода санкций была плохой, потому что сейчас Россия преуспевает. Соперничество среди стран ЕС может стать самым слабым звеном в отношениях с Россией, — отметил Аалтола.

Он допустил, что введённые Евросоюзом ограничения «невероятно легко обойти», в связи с чем Брюсселю следует своевременно реагировать на способы преодоления. В частности, на слабость санкционного режима указывает рост экспорта в РФ, считает Аалтола.

Политолог в этой связи призвал оказывать давление на третьи страны, чтобы введённые против Москвы меры оказались более эффективными.