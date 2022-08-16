Аксенов выехал в село Майское после взрыва

Глава Крыма Сергей Аксенов выехал в село Майское, в районе которого произошел взрыв. Об этом глава республики сообщил в Telegram-канале.

«Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных», — написал глава региона.

В силовых структурах полуострова ранее сообщили, что в Джанкое горит трансформаторная подстанция после сильного хлопка, которые произошел утром 16 августа. Специалисты устраняют последствия.