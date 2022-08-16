Бежавшие от талибов афганские спецназовцы присоединились к ВСУ

Бежавшие из Афганистана военнослужащие спецназа в ожидании разрешений на въезд в США присоединились к украинским нацистам. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, передает РИА «Новости».
«Часть из этих бывших спецназовцев, как наемники, за деньги, видимо, им пообещали, ведь на что-то жить надо, — они присоединяются к украинским нацистам», — приводит агентство слова Кабулова.
Он добавил, что бежавшие военнослужащие не подконтрольны движению Талибан, часть из них присоединяются к боевикам ИГИЛ (организация запрещена в России), воюют в Ираке и Сирии.
«Это очень предсказуемо, ...это повторение иракского сюжета, в результате которого образовался ИГИЛ», — подчеркнул дипломат.
Ранее афганский беженец Джалал Нури, который сейчас командует небольшим отрядом украинских военных, обвинил СССР во вторжении в Афганистан в 1979 году.
Он считает, что если бы «русские не вторглись в Афганистан, наша жизнь была бы лучше», а он бы не стал беженцем на Украине, а жил в Афганистане.
* организация запрещена в России