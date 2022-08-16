Бежавшие от талибов афганские спецназовцы присоединились к ВСУ

Бежавшие из Афганистана военнослужащие спецназа в ожидании разрешений на въезд в США присоединились к украинским нацистам. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, передает РИА «Новости».

Фото: Sofiia Gatilova/Reuters Sofiia Gatilova/Reuters

«Часть из этих бывших спецназовцев, как наемники, за деньги, видимо, им пообещали, ведь на что-то жить надо, — они присоединяются к украинским нацистам», — приводит агентство слова Кабулова.

Он добавил, что бежавшие военнослужащие не подконтрольны движению Талибан, часть из них присоединяются к боевикам ИГИЛ (организация запрещена в России), воюют в Ираке и Сирии.

«Это очень предсказуемо, ...это повторение иракского сюжета, в результате которого образовался ИГИЛ», — подчеркнул дипломат.

Ранее афганский беженец Джалал Нури, который сейчас командует небольшим отрядом украинских военных, обвинил СССР во вторжении в Афганистан в 1979 году.

Он считает, что если бы «русские не вторглись в Афганистан, наша жизнь была бы лучше», а он бы не стал беженцем на Украине, а жил в Афганистане.