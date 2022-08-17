Президент Южной Кореи предложил помочь КНДР в отношении США

Южная Корея готова помочь КНДР нормализовать отношения с США в том случае, если Пхеньян остановит свою ядерную программу. Об этом в среду заявил на пресс-конференции президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.
"В своей поздравительной речи по случаю годовщины освобождения Кореи я предложил смелый план, который включает политическую, экономическую, военную поддержку, если Северная Корея прекратит разработку ядерных вооружений", - цитирует президента агентство Yonhap. По словам Юн Сок Ёля, это включает в себя и "дипломатическую помощь, направленную на нормализацию отношений между" США и КНДР. В рамках этого плана, подчеркнул он, Сеул также готов обсуждать вопрос сокращения обычных систем вооружения, а также оказать поддержку КНДР в сфере продовольствия, сельскохозяйственных и медицинских технологий, финансов и международных инвестиций.
После своей инаугурации в мае Юн Сок Ёль сделал несколько жестких заявлений в отношении КНДР. В частности, в начале июля он приказал военному руководству обеспечить быстрый и решительный ответ в случае провокаций со стороны КНДР. Юн Сок Ёль также выступал за укрепление южнокорейской системы ПРО.