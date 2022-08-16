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1 час назад

Китай призвал сторонников независимости Тайваня одуматься

Lenta.ruиещё 5

Сторонникам независимости Тайваня необходимо одуматься, так как они будут строго наказаны, если осмелятся бросить вызов закону. Об этом говорится в заявлении официального представителя Канцелярии по работе с островом ЦК Коммунистической партии Китая, текст которого приводит агентство «Синьхуа».

Китай призвал сторонников независимости Тайваня одуматься
Фото: Ng Han Guan / APNg Han Guan / AP

Независимость острова «противоречит ходу истории», считают в Пекине.

«Мы со всей серьезностью предупреждаем твердолобых сторонников независимости Тайваня, что они должны одуматься, пока не поздно. Если они посмеют бросить вызов закону, то подвергнутся строгому наказанию», — подчеркивается в документе.

В Пекине предупредили, что никто не должен недооценивать твердую решимость и огромные возможности Китая по защите государственного суверенитета и территориальной целостности. Отмечается, что сторонники независимости Тайваня пытаются вступить в сговор с внешними силами для осуществления провокаций, «подрывая мир и стабильность» на острове.

«Материковая часть Китая никогда не потерпит любых действий по расколу страны, не позволит никаким внешним силам вмешаться в процесс воссоединения Родины и никогда не оставит пространства для какой-либо формы сепаратистской деятельности, нацеленной на независимость Тайваня», — говорится в заявлении.

Ранее в Китае назвали визит делегации США на Тайвань опасным ходом. С таким мнением выступил специальный представитель правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомин. Он призвал США не вмешиваться во внутренние дела страны и придерживаться политики одного Китая.

В мире,Лю Сяомин,
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