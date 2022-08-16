Если НАТО проявит военную агрессию и совершит нападение на Крым, то Россия ответит ракетным ударом по Лондону. С таким мнением выступил обозреватель китайского портала Sina.

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Журналист из Китая раскрыл последствия нападения НАТО на Крым и подчеркнул, что Москва настроена решительно.

«Как только НАТО нападет на Крым, это будет равносильно объявлению России войны, и Москва тут же запустит ракеты по Лондону, чтобы показать миру последствия своего гнева», — допустил он.

В статье подчеркивается, что США и их партнеры мешают урегулировать кризис на Украине, стремясь с помощью России решить свои внутриполитические трудности. Западу выгодны нестабильное положение в мире и вооруженные конфликты, поскольку благодаря ним страны-члены НАТО получают прибыль от продажи оружия и соответствующих технологий.

Однако власти России понимают цели, преследуемые странами Североатлантического альянса, и готовы им противодействовать.