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12 минут назад

В Китае раскрыли последствия нападения НАТО на Крым

Lenta.ru

Если НАТО проявит военную агрессию и совершит нападение на Крым, то Россия ответит ракетным ударом по Лондону. С таким мнением выступил обозреватель китайского портала Sina.

В Китае раскрыли последствия нападения НАТО на Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналист из Китая раскрыл последствия нападения НАТО на Крым и подчеркнул, что Москва настроена решительно.

«Как только НАТО нападет на Крым, это будет равносильно объявлению России войны, и Москва тут же запустит ракеты по Лондону, чтобы показать миру последствия своего гнева», — допустил он.

В статье подчеркивается, что США и их партнеры мешают урегулировать кризис на Украине, стремясь с помощью России решить свои внутриполитические трудности. Западу выгодны нестабильное положение в мире и вооруженные конфликты, поскольку благодаря ним страны-члены НАТО получают прибыль от продажи оружия и соответствующих технологий.

Однако власти России понимают цели, преследуемые странами Североатлантического альянса, и готовы им противодействовать.

Ранее Британия опровергла планы уничтожить Крымский мост. Зампостпреда страны при ООН Джеймс Кариуки заявил, что ничего не слышал о якобы состоявшихся переговорах Киева и Лондона о возможном ударе по объекту.

В мире,НАТО,ООН,
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