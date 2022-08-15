Шойгу и генсек ООН обсудили Запорожскую АЭС

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил условия безопасного функционирования Запорожской АЭС с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает РБК.
Разговор произошёл по телефону, дополнительных деталей обсуждения Минобороны России не привело.
Кроме того, Шойгу и генсек ООН обсудили «функционирование миссии по установлению фактов в отношении инцидента в СИЗО» в Еленовке, а также инициативы ООН относительно упрощения экспорта российских продуктов питания и удобрений.
Ранее Антониу Гутерриш резко осудил обстрелы Запорожской АЭС:
«Атаки на АЭС — самоубийственный акт. Мы надеемся, что это прекратится. Одновременно с этим мы хотим, чтобы МАГАТЭ получила доступ к станции. И надеемся, что оно сможет использовать свои компетенции».