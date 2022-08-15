В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
23 минуты назад

Шойгу и генсек ООН обсудили Запорожскую АЭС

Елена Прошина

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил условия безопасного функционирования Запорожской АЭС с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает РБК.

Шойгу и генсек ООН обсудили Запорожскую АЭС
Фото: kremlinkremlin

Разговор произошёл по телефону, дополнительных деталей обсуждения Минобороны России не привело.

Кроме того, Шойгу и генсек ООН обсудили «функционирование миссии по установлению фактов в отношении инцидента в СИЗО» в Еленовке, а также инициативы ООН относительно упрощения экспорта российских продуктов питания и удобрений.

Ранее Антониу Гутерриш резко осудил обстрелы Запорожской АЭС:

«Атаки на АЭС — самоубийственный акт. Мы надеемся, что это прекратится. Одновременно с этим мы хотим, чтобы МАГАТЭ получила доступ к станции. И надеемся, что оно сможет использовать свои компетенции».

В мире,Сергей Шойгу,Минобороны России,МАГАТЭ,ООН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители