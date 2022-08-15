Шведский наемник рассказал о своей "зарплате" за участие в конфликте на Украине

Наемник из Швеции Матиас Густавссон, взятый в плен на металлургическом комбинате «Азовсталь», рассказал, что подписал контракт с морской пехотой ВСУ. Ежемесячная зарплата должна была составлять $407. Об этом пишет РИА «Новости».

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Густавссон пояснил, что впервые взял в руки автомат в Эстонии. Он уточнил, что вошел в состав подразделения ВСУ в феврале 2022 года.

Ранее сообщалось, что суд проводит следственные действия в отношении пяти иностранных наемников.