Шведский наемник рассказал о своей "зарплате" за участие в конфликте на Украине

Наемник из Швеции Матиас Густавссон, взятый в плен на металлургическом комбинате «Азовсталь», рассказал, что подписал контракт с морской пехотой ВСУ. Ежемесячная зарплата должна была составлять $407. Об этом пишет РИА «Новости».
Густавссон пояснил, что впервые взял в руки автомат в Эстонии. Он уточнил, что вошел в состав подразделения ВСУ в феврале 2022 года.
Ранее сообщалось, что суд проводит следственные действия в отношении пяти иностранных наемников.
Статьи, по которым выдвинуты обвинения в адрес Векослава Пребега, Густавссона и Джона Хардинга, предусматривают смертную казнь.