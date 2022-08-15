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27 минут назад

Шведский наемник рассказал о своей "зарплате" за участие в конфликте на Украине

Илья Родин

Наемник из Швеции Матиас Густавссон, взятый в плен на металлургическом комбинате «Азовсталь», рассказал, что подписал контракт с морской пехотой ВСУ. Ежемесячная зарплата должна была составлять $407. Об этом пишет РИА «Новости».

Шведский наемник рассказал о своей "зарплате" за участие в конфликте на Украине
Фото: ТАССТАСС

Густавссон пояснил, что впервые взял в руки автомат в Эстонии. Он уточнил, что вошел в состав подразделения ВСУ в феврале 2022 года.

Ранее сообщалось, что суд проводит следственные действия в отношении пяти иностранных наемников.

Статьи, по которым выдвинуты обвинения в адрес Векослава Пребега, Густавссона и Джона Хардинга, предусматривают смертную казнь.

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