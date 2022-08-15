В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
23 минуты назад

«Многие бегут»: Шольц выступил против запрета выдачи виз россиянам

News.ru

Берлин не поддержит возможный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в ходе заседания Северного совета в Норвегии. По его словам, которые приводит AP, конфликт на Украине не является «войной россиян», а страны ЕС должны думать о тех гражданах России, которые «хотят сбежать на свободу».

Шольц высказался о запрете выдачи виз россиянам
Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look pressKay Nietfeld/dpa/Global Look press

Это не война российского народа. <...> Важно понимать, что многие люди бегут из России, поскольку они не согласны с режимом. Все решения, которые мы принимаем, не должны затруднять путь к свободе, выезд из страны, — заявил Шольц.

Взявшая следом слово премьер-министр Финляндии Санна Марин указала, что вопрос «еще требует обсуждения».

Названы потери ЕС в случае запрета виз для граждан РФ

Накануне финская телерадиовещательная корпорация YLE заявила, что правительство страны 16 августа на неофициальной встрече рассмотрит вопрос ограничения поездок граждан России в страну. МИД Финляндии, как сообщил источник, изучил множество вариантов возможных ограничений, один из которых — осложнить процесс получения виз.

7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители