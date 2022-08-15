Шольц высказался о запрете выдачи виз россиянам

Берлин не поддержит возможный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в ходе заседания Северного совета в Норвегии. По его словам, которые приводит AP, конфликт на Украине не является «войной россиян», а страны ЕС должны думать о тех гражданах России, которые «хотят сбежать на свободу».