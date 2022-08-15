Шольц высказался о запрете выдачи виз россиянам

Берлин не поддержит возможный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в ходе заседания Северного совета в Норвегии. По его словам, которые приводит AP, конфликт на Украине не является «войной россиян», а страны ЕС должны думать о тех гражданах России, которые «хотят сбежать на свободу».
Это не война российского народа. <...> Важно понимать, что многие люди бегут из России, поскольку они не согласны с режимом. Все решения, которые мы принимаем, не должны затруднять путь к свободе, выезд из страны, — заявил Шольц.
Взявшая следом слово премьер-министр Финляндии Санна Марин указала, что вопрос «еще требует обсуждения».
Накануне финская телерадиовещательная корпорация YLE заявила, что правительство страны 16 августа на неофициальной встрече рассмотрит вопрос ограничения поездок граждан России в страну. МИД Финляндии, как сообщил источник, изучил множество вариантов возможных ограничений, один из которых — осложнить процесс получения виз.