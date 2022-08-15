В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
33 минуты назад

Член украинского отряда узнал в шведском наемнике военного с «Азовстали»

Lenta.ruиещё 1

Член украинского отряда «Медведи СС», привлеченный в качестве свидетеля в процесс по делу об иностранных наемниках, узнал в гражданине Швеции Матиасе Густавссоне военного с «Азовстали» с позывным Мыкола. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.

Член украинского отряда узнал в шведском наемнике военного с «Азовстали»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, он видел наемника в специальном помещении завода под названием «Бастион». Там был интернет и иностранцы получали возможность связываться с родственниками за границей.

Ранее пятерым иностранным наемникам, воевавшим на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), огласили обвинение в суде Донецкой народной республики (ДНР). На скамье подсудимых оказались гражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Джон Хардинг, Дилан Хили и Эндрю Хилл и гражданин Швеции Матиас Густавссон. Все они сдались в плен в Мариуполе в промзоне завода «Азовсталь». Густавссон, Пребег, Хардинг и Хилл обвиняются в наемничества, а Хили — в вербовке наемников.

В мире,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители