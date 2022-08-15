Член украинского отряда узнал в шведском наемнике военного с «Азовстали»

Член украинского отряда «Медведи СС», привлеченный в качестве свидетеля в процесс по делу об иностранных наемниках, узнал в гражданине Швеции Матиасе Густавссоне военного с «Азовстали» с позывным Мыкола. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.

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По его словам, он видел наемника в специальном помещении завода под названием «Бастион». Там был интернет и иностранцы получали возможность связываться с родственниками за границей.