Американский разведчик рассказал о новой тактике США на Украине

По его словам, США «чувствуют, что конфликт на Украине развивается не по задуманному сценарию». В связи с этим Вашингтон старается «создать хаос» в других потенциально опасных точках Европы, в том числе в Косово. Риттер считает, что так США надеются максимально осложнить жизнь России, которая при изменении геополитической обстановки на континенте может начать корректировать свои планы.