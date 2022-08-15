В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
22 минуты назад

Американский разведчик рассказал о новой тактике США на Украине

Елена Прошина

Вашингтон хочет отвлечь внимание России с Украины на другие регионы, разжигая конфликты в них. Такое заявление сделал бывший офицер разведки США Скотт Риттер, передает «РИА Новости».

Американский разведчик рассказал о новой тактике США на Украине
Фото: ReutersReuters

По его словам, США «чувствуют, что конфликт на Украине развивается не по задуманному сценарию». В связи с этим Вашингтон старается «создать хаос» в других потенциально опасных точках Европы, в том числе в Косово. Риттер считает, что так США надеются максимально осложнить жизнь России, которая при изменении геополитической обстановки на континенте может начать корректировать свои планы.

ФСБ предотвратила готовившийся Украиной взрыв под Волгоградом

По его мнению, действия Вашингтона в очередной раз «доказывают, что американские власти нисколько не задумываются о мире и стабильности в Европе». Риттер уверен, что Белый дом интересует «лишь получение дешевых политических очков».

7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители