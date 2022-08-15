Американский разведчик рассказал о новой тактике США на Украине

Вашингтон хочет отвлечь внимание России с Украины на другие регионы, разжигая конфликты в них. Такое заявление сделал бывший офицер разведки США Скотт Риттер, передает «РИА Новости».
По его словам, США «чувствуют, что конфликт на Украине развивается не по задуманному сценарию». В связи с этим Вашингтон старается «создать хаос» в других потенциально опасных точках Европы, в том числе в Косово. Риттер считает, что так США надеются максимально осложнить жизнь России, которая при изменении геополитической обстановки на континенте может начать корректировать свои планы.
По его мнению, действия Вашингтона в очередной раз «доказывают, что американские власти нисколько не задумываются о мире и стабильности в Европе». Риттер уверен, что Белый дом интересует «лишь получение дешевых политических очков».