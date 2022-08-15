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16 минут назад

Франция заявила о полном выводе войск из Мали

Lenta.ru

Франция полностью вывела войска с территории Мали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников Пятой республики.

Франция заявила о полном выводе войск из Мали
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации агентства, французская сторона приняла соответствующее решение на фоне ухудшения отношений Парижа и Бамако. Так, после почти десятилетней борьбы с террористами на территории Мали французская армия покинула страну. Власти Франции планируют передислоцировать войска в Нигер.

10 августа президент России Владимир Путин созвонился с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. Малийский лидер поблагодарил российского коллегу за поддержку. Политики обсудили развитие в области торгово-экономического сотрудничества.

3 мая власти Мали заявили, что разрывают соглашения в сфере обороны с Францией. В феврале Франция вместе с союзниками по операции «Такуба» в африканском регионе Сахель решила вывести свои войска из страны.

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