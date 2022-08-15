Пока вы не уснули: цель российских военных в Донбассе и возвращение масочного режима

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Президент России Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и губернатором Московской области Андреем Воробьевым выступил на открытии форума «Армия-2022». Об этом сообщает Telegram-канал «Московский комсомолец: главное сегодня».
В своей речи Владимир Путин подчеркнул, что граждане РФ гордятся своей армией и конкретно военнослужащими.
Власти Бурятии с 16 августа возвращают масочный режим в общественных местах и транспорте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы регионального управления Роспотребнадзора Елену Кузьмину.
Как рассказала эксперт, решение было принято из-за роста заболеваемости коронавирусом — за минувшую неделю в республике подтвердили 1210 случаев заражения. Кузьмина отметила, что вместе с возвращением масочного режима в регионе усилят соблюдение правил гигиены.
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов рассказал о прочности ядерного щита России. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.
«Пусть кто-нибудь попробует на прочность его проверить», — предложил Борисов.
В июле глава Стратегического командования Вооруженных сил США Чарльз Ричард заявил, что считает российский комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой РС-28 «Сармат» «чертовски хорошей штукой».
Депутат Европарламента Виола фон Крамон, которая состоит в Комитете по иностранным делам, а ранее отвечала за спортивную политику в Бундестаге, призвала исключить российских чиновников из руководящих органов международных спортивных федераций.
«Из-за своих чиновников Россия все еще может оказывать давление на мировой спорт, даже несмотря на то, что российских спортсменов не допускают к международным соревнованиям, — заявила фон Крамон в интервью Хайо Зеппельту на спортивном шоу телеканала ARD. — Я хочу, чтобы Немецкая футбольная ассоциация (DFB) и Немецкая ассоциация олимпийских видов спорта (DOSB) взяли на себя инициативу в этом вопросе».
Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта Владислава Ершова заместителем главы Росгвардии. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, пишет ТАСС.
«Генерал Ершов - один из самых заслуженных и авторитетных офицеров российского спецназа, настоящая живая легенда. Много лет служил в СОБРе "Рысь", где прошел путь от рядового сотрудника до командира отряда», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав управлений СБУ в Киевской, Львовской и Тернопольской областях. Об этом пишет РИА Новости.
«Уволить Заяця Сергея Сергеевича с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области", - говорится в тексте соответствующего указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского.
В Минобороны Тайваня заявили, что Китай направил в район острова 30 военных самолетов и пять военных кораблей. Об этом сообщается в твиттере Минобороны.
По данным военного ведомства, среди военной авиации были замечены противолодочный вертолет Z-9, восемь истребителей Су-30, четыре J-16 и два J-11.
«Мы осуждаем Народно-освободительную армию Китая, так как она поставила под угрозу мир и безопасность нашего региона», - заявили в Минобороны Тайваня.
Верховная рада Украины проголосовала за продление действия военного положения и мобилизации в стране на 90 дней. Об этом сообщает ТАСС.
«Парламент поддержал [законопроект] о продлении военного положения на 90 суток, до 21 ноября 2022 года. Также Рада поддержала [законопроект] об утверждении указа о "Продлении срока проведения общей мобилизации"», - сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.
По его словам, законопроект поддержали 328 депутатов.
Wildberries сменил название своего сайта на «Ягодки». Новое название появилось в шапке главной страницы на фоне различных сортов ягод.
Напомним, что в начале июня глава Wildberries Татьяна Бакальчук не стала исключать возможного ребрендинга названия компании и перевода его на русский язык. Так она ответила на заявление главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о том, что в отечественном ритейле и промышленности наблюдается «засилье иностранных наименований».
Участники группы Little Big после начала спецоперации на Украине переехали в США, где активно занялись творчеством. Однако музыканты продолжают зарабатывать и в России. Об этом пишет «Комсомольская правда».
На одном из крупнейших маркетплейсов до сих пор продаются товары под брендом «Little Big». Так, в продаже есть носки по 500 рублей, толстовки по 4 тыс., мешки для обуви по 1 тыс., бейсболки по 800 рублей, хозяйственные сумки по 550 рублей и другие вещи.