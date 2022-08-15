Пока вы не уснули: цель российских военных в Донбассе и возвращение масочного режима

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Путин выступил на открытии форума «Армия-2022»

Президент России Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и губернатором Московской области Андреем Воробьевым выступил на открытии форума «Армия-2022». Об этом сообщает Telegram-канал «Московский комсомолец: главное сегодня».

В своей речи Владимир Путин подчеркнул, что граждане РФ гордятся своей армией и конкретно военнослужащими.

Российский регион решил вернуть масочный режим

Власти Бурятии с 16 августа возвращают масочный режим в общественных местах и транспорте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы регионального управления Роспотребнадзора Елену Кузьмину.

Как рассказала эксперт, решение было принято из-за роста заболеваемости коронавирусом — за минувшую неделю в республике подтвердили 1210 случаев заражения. Кузьмина отметила, что вместе с возвращением масочного режима в регионе усилят соблюдение правил гигиены.

Борисов предложил «проверить на прочность» ядерный щит России

CC BY 4.0 / Правительство Российской Федерации

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов рассказал о прочности ядерного щита России. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

«Пусть кто-нибудь попробует на прочность его проверить», — предложил Борисов.

В июле глава Стратегического командования Вооруженных сил США Чарльз Ричард заявил, что считает российский комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой РС-28 «Сармат» «чертовски хорошей штукой».

В Европарламенте призвали уволить россиян из спортивных федераций

Депутат Европарламента Виола фон Крамон, которая состоит в Комитете по иностранным делам, а ранее отвечала за спортивную политику в Бундестаге, призвала исключить российских чиновников из руководящих органов международных спортивных федераций.

«Из-за своих чиновников Россия все еще может оказывать давление на мировой спорт, даже несмотря на то, что российских спортсменов не допускают к международным соревнованиям, — заявила фон Крамон в интервью Хайо Зеппельту на спортивном шоу телеканала ARD. — Я хочу, чтобы Немецкая футбольная ассоциация (DFB) и Немецкая ассоциация олимпийских видов спорта (DOSB) взяли на себя инициативу в этом вопросе».

Путин назначил генерала Ершова замглавы Росгвардии

Telegram-канал Александра Хинштейна

Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта Владислава Ершова заместителем главы Росгвардии. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, пишет ТАСС.

«Генерал Ершов - один из самых заслуженных и авторитетных офицеров российского спецназа, настоящая живая легенда. Много лет служил в СОБРе "Рысь", где прошел путь от рядового сотрудника до командира отряда», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Зеленский уволил начальников трех управлений СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав управлений СБУ в Киевской, Львовской и Тернопольской областях. Об этом пишет РИА Новости.

«Уволить Заяця Сергея Сергеевича с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области", - говорится в тексте соответствующего указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского.

Китай направил военные самолеты и корабли к Тайваню

В Минобороны Тайваня заявили, что Китай направил в район острова 30 военных самолетов и пять военных кораблей. Об этом сообщается в твиттере Минобороны.

По данным военного ведомства, среди военной авиации были замечены противолодочный вертолет Z-9, восемь истребителей Су-30, четыре J-16 и два J-11.

«Мы осуждаем Народно-освободительную армию Китая, так как она поставила под угрозу мир и безопасность нашего региона», - заявили в Минобороны Тайваня.

На Украине продлили военное положение

Верховная рада Украины проголосовала за продление действия военного положения и мобилизации в стране на 90 дней. Об этом сообщает ТАСС.

«Парламент поддержал [законопроект] о продлении военного положения на 90 суток, до 21 ноября 2022 года. Также Рада поддержала [законопроект] об утверждении указа о "Продлении срока проведения общей мобилизации"», - сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

По его словам, законопроект поддержали 328 депутатов.

Wildberries сменил название сайта

Wildberries сменил название своего сайта на «Ягодки». Новое название появилось в шапке главной страницы на фоне различных сортов ягод.

Напомним, что в начале июня глава Wildberries Татьяна Бакальчук не стала исключать возможного ребрендинга названия компании и перевода его на русский язык. Так она ответила на заявление главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о том, что в отечественном ритейле и промышленности наблюдается «засилье иностранных наименований».

Little Big продолжили зарабатывать в России

Участники группы Little Big после начала спецоперации на Украине переехали в США, где активно занялись творчеством. Однако музыканты продолжают зарабатывать и в России. Об этом пишет «Комсомольская правда».