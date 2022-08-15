На Украине запретили восемь «пророссийских» партий

Минюст Украины сообщил о вступлении в силу судебного запрета восьми политических партий. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Судебные решения по искам минюста о запрете деятельности восьми пророссийских политических партий в Украине уже вступили в законную силу. Среди них "Наши", "Блок Владимира Сальдо", "Государство", "Левая оппозиция", "Справедливость и развитие", "Оппозиционный блок", "Русь единая", "Коммунистическая партия Украины"», – говорится в сообщении.
Уточняется, что еще шесть партий, среди которых «Оппозиционная платформа – за жизнь» и «Партия Шария», подали апелляцию.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который расширяет основания для запрета в стране политических партий положением о «пророссийской позиции».