На Украине запретили восемь «пророссийских» партий

«Судебные решения по искам минюста о запрете деятельности восьми пророссийских политических партий в Украине уже вступили в законную силу. Среди них "Наши", "Блок Владимира Сальдо", "Государство", "Левая оппозиция", "Справедливость и развитие", "Оппозиционный блок", "Русь единая", "Коммунистическая партия Украины"», – говорится в сообщении.