В Британии сообщили о планируемом Западом "ударе в спину" Украине

Охваченная паникой из-за подорожания энергии и продовольствия Европа может нанести Украине предательский удар уже этой зимой, пишет газета The Guardian. Отмечается, что единство Европы по украинскому вопросу может вскоре рухнуть, а в Вашингтоне больше всего заняты тем, чтобы не вступить в конфликт с Москвой.

Фото: Ukrainian Presidential Press Office/AP Ukrainian Presidential Press Office/AP

Европа и США могут изменить стратегию поддержки Украины и нанести Киеву удар в спину уже зимой, считает Саймон Тисдалл в статье для газеты The Guardian. Он полагает, что Запад может отказаться от цели сдерживания России на Украине, учитывая «героический» отказ НАТО принимать непосредственное участие в конфликте.

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«Действительно ли они рассчитывают достичь этих целей (сдерживание России и восстановление суверенитета Украины), учитывая далеко не героический отказ НАТО принимать непосредственное участие? Возникает неудобный, даже тревожный вопрос: должны ли украинцы готовиться к удару в спину этой зимой?» — пишет The Guardian.

Автор отмечает, что спустя почти шесть месяцев после начала конфликта увеличился разрыв между риторикой политиков и реальным положением дел. Общественное возмущение конфликтом «уступает место беспокойству, граничащему с паникой по поводу тревожных последствий для цен на энергию, продукты питания и стоимости жизни».

«Это порождает сомнения в стойкости Запада. Сколько пройдет времени, прежде чем и без того шаткое единство Европы рухнет, если российский газовый кран будет наконец перекрыт?» — говорится в материале.

Также автор назвал бредовым апрельское заявление главы британского МИД Лиз Трасс, в котором та потребовала, чтобы Россия отошла из Крыма к границам, существовавшим до 2014 года.

«Звуча как сумасшедший генералиссимус, Трасс поклялась: «Мы будем продолжать активнее вытеснять Россию с территории Украины». Кто это «мы»? Вы и чья армия?» — отмечает обозреватель.

Также отмечается, что США фактически упустили возможность для сдерживания России еще на раннем этапе спецоперации (СВО) в феврале-марте. Автор отмечает, что «оперативные действия западных военно-морских сил могли бы сорвать наносящую глобальный ущерб продовольственную блокаду Черного моря». По мнению Тисдалла, если бы Пентагон в начале марта продемонстрировал «шок и трепет» (военная доктрина США, в основе которой лежит концепция «быстрого достижения преобладания»), это могло бы остановить СВО.

По мнению автора, США озабочены только тем, чтобы не вступать в войну с Россией, а Лондон «прячется за отказом Вашингтона воевать». Так же, по его мнению, ведут себя и другие европейские государства: Германия, Франция и Италия. Он отмечает, что Запад будет усиливать давление на Киев с требованием прекращения огня и подписания временного мирного соглашения для «облегчения экономической боли Европы». Так он приводит данные, согласно которым в Германии до 50% выступают за территориальные уступки России.

«Резкое разделение между теми, кто ищет «справедливости» для Украины, и теми, кто ищет «мира», отражается по всей Европе – и склоняется против Киева», — отмечает автор.

Также, по его словам, угрожающим выглядит сценарий, в котором Украина достигает определенных военных успехов и это приводит к применению тактического ядерного оружия со стороны России. Подобный сценарий рассматривал экс-командующий Объединенными вооруженными силами Великобритании Ричард Бэрронс.

«Это не немыслимо – это просто неприятно», — предупредил Бэрронс.

Компромиссный мир

По информации источников украинского издания «Страна.ua», президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц настаивают на заключении мирного договора между Москвой и Киевом.

«Запад, а точнее администрации Байдена, а также Макрон и Шольц, пытаются подтолкнуть Зеленского к заключению компромиссного мира с Россией», — пояснил собеседник издания.

Cогласно другой версии, сам Зеленский не исключает выхода на соглашение с Москвой до конца 2022 года. Официального подтверждения этой информации пока нет.

27 июля американские эксперты Сэмьюэл Шарап и Джереми Шапиро заявили The New York Times, что США и их союзникам следует открыть каналы коммуникации с Россией для поиска компромисса по ситуации на Украине.

«США и их союзники, безусловно, должны продолжать поставлять Украине необходимую технику, но они также должны — в тесной консультации с Киевом — начать открывать каналы связи с Россией. Конечной целью должно быть прекращение огня, даже если путь к нему остается неопределенным», — говорится в публикации.

По мнению авторов, пока и Россия, и Запад полны решимости одержать верх над другой стороной на Украине и готовы использовать свои ресурсы для достижения этой цели, дальнейшая эскалация кажется почти предопределенной.

Ситуация в Европе

14 августа сообщалось, что Германии не удается заменить российский газ посредством поставок из Катара. Как сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten, визит канцлера ФРГ на Ближний Восток завершился провалом — сторонам не удалось договориться о поставках топлива.

В то же время итальянская энергетическая компания Eni добилась большего успеха, отмечает германское издание. Компания заявила о прогрессе в своих усилиях по замене примерно 20 млрд куб. м природного газа, которые РФ ежегодно поставляет в Италию.

«После заключения новых газовых контрактов с нашими партнерами в Алжире, Конго и Египте в начале этого года, в июне Eni присоединилась к предприятию North Field East в Катаре, которое является частью крупнейшего в мире проекта по производству сжиженного природного газа», — рассказал гендиректор Eni Клаудио Дескальци.

Испанские власти, в свою очередь, заявили, что трубопровод от Пиренейского полуострова, который может помочь Европе снизить зависимость от российского газа, будет запущен через несколько месяцев. Предполагается, что этот газопровод будет аналогичен проекту MidCat, который должен был связать Португалию, Испанию и Францию, но вызвал сопротивление со стороны экологических групп и был остановлен в 2019 году.

Позиции Зеленского

Последние недели на фоне успехов спецоперации в западных СМИ обсуждается вопрос устойчивости позиций президента Украины Владимира Зеленского. В частности, польская Gazeta Wyborcza выпустила номер с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным на первой полосе, назвав его «первым атаманом».

Экс-депутат Верховной рады и участник АТО («Антитеррористическая операция на юго-востоке Украины», проводившейся силами ВСУ с 2014 по 2017 год против Донецкой и Луганской народных республик) Илья Кива полагает, что подобный шаг связан с тем, что Запад определился с преемником Зеленского.

«Польская «Газета выборча» в субботнем номере назвала главкома ВСУ Залужного «первым атаманом Украины». Запад продолжает системно формировать и готовить альтернативу наркоману-Зеленскому. Напомню, Залужный всегда входил в команду Порошенко», — написал Кива в своем Telegram-канале.

11 августа советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о готовности сменить украинского лидера Владимира Зеленского на посту главы государства, если тот не захочет идти на второй срок.

В начале июля сигналом о возможном конфликте между Зеленским и Залужным стала отмена приказа о запрете военнообязанным покидать место жительства без разрешения военкомата, который инициировал командующий ВСУ.