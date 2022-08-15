В Литве объяснили желание ограничить выдачу виз россиянам

Глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис объяснил причины, по которым республика выступает за ограничение выдачи виз для россиян. Чиновник перечислил их в интервью Deutsche Welle (включено в реестр СМИ-иноагентов).

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По его словам, власти Литвы в своем желании руководствуются не только политическими, но и практическими причинами, так как с 2020 года страна «чувствует огромный приток людей, бегущих из Белоруссии и России».

Ландсбергис подчеркнул, что Литва «в основном прекратила» выдачу туристических виз россиянам и выдает визы только в «гуманитарных целях», например тем, кто, по мнению властей республики, может подвергнуться преследованиям в России и членам их семей.

«Кому вы дадите визу в первую очередь? Это семья активиста, которую могут преследовать, или какой-то турист, который хочет провести несколько прекрасных дней на литовском побережье?», — сказал он.

Министр также считает, что другие страны Евросоюза (ЕС) могут последовать примеру Литвы в своей визовой политике относительно россиян. «Люди были вынуждены бежать из Украины, некоторые из них остаются там, в то время как [россияне] все еще могут свободно путешествовать и пользоваться всеми удобствами свободного мира, с которым борется их правительство», — заявил Ландсбергис.