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29 минут назад

Стивен Кинг назвал Трампа «ужасным человеком и президентом»

Мария Иванова

Американский писатель Стивен Кинг назвал Дональда Трампа ужасным человеком и президентом». В интервью The Times Кинг прокомментировал заявления Трампа об «украденных» у него выборах.

«Я думаю, что Трамп был ужасным президентом, и что он ужасный человек», - подчеркнул Кинг.

По его мнению, Трампа «действительно можно обвинить в преступном поведении».

«И я, безусловно, чувствовал, что он социопат, который пытался свергнуть американскую демократию не из-за каких-либо собственных политических желаний, а потому, что он не мог признать, что проиграл», - подчеркнул писатель.

Кинг добавил, что большинство людей, по его мнению, все же хорошие и отдадут ближнему последнюю рубашку.

Ранее пранкеры Вован и Лексус поговорили с Кингом от лица президента Украины Владимира Зеленского. В этом разговоре Кинг заявил, что русским писателям «нужно либо говорить правду, либо заткнуться».

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