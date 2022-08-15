Стивен Кинг назвал Трампа «ужасным человеком и президентом»

Американский писатель Стивен Кинг назвал Дональда Трампа ужасным человеком и президентом». В интервью The Times Кинг прокомментировал заявления Трампа об «украденных» у него выборах.
«Я думаю, что Трамп был ужасным президентом, и что он ужасный человек», - подчеркнул Кинг.
По его мнению, Трампа «действительно можно обвинить в преступном поведении».
«И я, безусловно, чувствовал, что он социопат, который пытался свергнуть американскую демократию не из-за каких-либо собственных политических желаний, а потому, что он не мог признать, что проиграл», - подчеркнул писатель.
Кинг добавил, что большинство людей, по его мнению, все же хорошие и отдадут ближнему последнюю рубашку.
Ранее пранкеры Вован и Лексус поговорили с Кингом от лица президента Украины Владимира Зеленского. В этом разговоре Кинг заявил, что русским писателям «нужно либо говорить правду, либо заткнуться».