Нидерландский суд объявил, что 17 ноября вынесет приговор по делу о крушении Boeing 777 рейса MH17 на Украине в 2014 году. Дату называет РИА Новости.
Оглашение вердикта займет половину дня.
Ранее судья Хендрик Стейнхейс назначил следующее заседание суда на 22 сентября, однако оно будет носить технический характер.
21 декабря 2021-го прокуратура Нидерландов обвинила Россию в причастности к авиакатастрофе 2014 года. Обвиняемый по этому делу подполковник запаса ВДВ армии России Олег Пулатов заявил, что он невиновен, и попросил оправдать его. Ведомство представило в суде материалы из соцсетей как доказательства причастности 53-й бригады Российских вооруженных сил из Курска к катастрофе малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014-м.