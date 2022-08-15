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32 минуты назад

Нидерландский суд назвал дату вынесения приговора по делу MH17

Lenta.ruиещё 6

Нидерландский суд объявил, что 17 ноября вынесет приговор по делу о крушении Boeing 777 рейса MH17 на Украине в 2014 году. Дату называет РИА Новости.

Нидерландский суд назвал дату вынесения приговора по делу MH17
Фото: Piroschka van de Wouw / ReutersPiroschka van de Wouw / Reuters

Оглашение вердикта займет половину дня.

Ранее судья Хендрик Стейнхейс назначил следующее заседание суда на 22 сентября, однако оно будет носить технический характер.

21 декабря 2021-го прокуратура Нидерландов обвинила Россию в причастности к авиакатастрофе 2014 года. Обвиняемый по этому делу подполковник запаса ВДВ армии России Олег Пулатов заявил, что он невиновен, и попросил оправдать его. Ведомство представило в суде материалы из соцсетей как доказательства причастности 53-й бригады Российских вооруженных сил из Курска к катастрофе малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014-м.

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