Перечислены сценарии грядущего глобального кризиса

В 2023 году Россия может столкнуться с тремя подготовленными регулятором сценариями финансового кризиса. Об этом агентству «Прайм» рассказал аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

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ЦБ рассматривает в качестве одного из вариантов глобальную рецессию, инфляцию и энергетический кризис, перечислил он. Также на мировую экономику могут повлиять продовольственный кризис, падение доходов населения, самое быстрое за 20 лет ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками, геополитические противоречия и новые волны пандемии.

При этом экономист полагает, что Россия и страны Азии легче справятся с кризисом, а основной удар падет на западные экономики.

15 августа аналитик, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев указал, что надвигающийся на Европу кризис не имеет аналогов в истории. Его уникальность заключается в том, что в этот раз странам придется столкнуться одновременно с экономическими, энергетическими и продовольственными трудностями. Возможно, по мощности его можно будет сравнить с Великой Депрессией в США.