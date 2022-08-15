The Guardian: Запад может нанести Украине удар в спину

Обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл считает, что этой зимой украинцам стоит опасаться «удара в спину» от Запада. Он предупредил, что «и без того шаткое» единство Европы рухнет, если Россия перекроет газовый кран.

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По мнению Тисдалла, спустя шесть месяцев после начала украинского кризиса расширяющийся разрыв между риторикой Запада и реальностью становится «потенциально фатальным».

Общественное возмущение уступает место «обеспокоенности, граничащей с паникой», по поводу цен на энергию, продукты и стоимость жизни в целом, подчеркнул автор.

«Это, в свою очередь, подпитывает сомнения в стойкости Запада. Сколько времени пройдет до того, как и без того шаткое единство Европы рухнет», - отметил он.

Тисдалл подчеркнул, что Россия, несмотря на беспрецедентные санкции, не изменила своего курса. На Западе, по его словам, тем временем продолжают раздавать невыполнимые обещания.

«Министр иностранных дел Великобритании и возможный следующий премьер-министр [Лиз Трасс] потребовала от России покинуть Крым и вернуться к границам, существовавшим до 2014 года. Выглядя, как сумасшедший генералиссимус, Трасс поклялась: "Мы будем двигаться дальше и быстрее, чтобы вытеснить Россию со всей Украины". Кто такие "мы"? Вы и чья армия?» - отметил Тисдалл.

По его мнению, решимость президента США Джо Байдена любой ценой избегать прямого столкновения с Москвой означает, что Россия «вряд ли окончательно проиграет».

В Германии последние опросы показывают, что до 50 процентов немцев выступают за территориальные уступки России, и похожие настроения характерны для всей Европы, заключил автор.

Ранее украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова предостерегла США от «усталости от Украины»: по ее мнению, это придаст смелости президенту России Владимиру Путину.