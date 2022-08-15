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1 час назад

Стивен Кинг назвал Трампа "ужасным президентом и человеком"

Газета.Ru

Автор книг ужасов Стивен Кинг в интервью с Sunday Times прокомментировал свое отношение к бывшему президенту США Дональду Трампу.

Стивен Кинг назвал Трампа "ужасным президентом и человеком"
Фото: Pascal Potier/Global Look PressPascal Potier/Global Look Press

«Я считаю, что Трамп был ужасным президентом и является ужасным человеком», — высказался писатель. По мнению Кинга, экс-президент Америки замешан в преступной деятельности.

Писатель отметил, что Трамп долгое время не мог признать свой проигрыш. «Я чувствовал, что социопат», — добавил Кинг.

Новая книга Стивена Кинга под названием «Сказка» выйдет в этом году. По словам писателя, в произведении он старался абстрагироваться от политических тем и COVID-19.

Первый роман Кинга «Кэрри вышел в 1974 году. За время творческой деятельности он выпустил 64 книги.

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