В Дюссельдорфе снимут знаки с указанием на город-побратим Москву

В немецком Дюссельдорфе снимут все знаки с указанием на город-побратим Москву, сообщается на сайте города.

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Побратимство было приостановлено спустя несколько дней после начала российской спецоперации на Украине. Соответствующие знаки на въезде в немецкий город неоднократно повреждались, после чего было принято решение демонтировать их, отмечается в сообщении. Ранее пять табличек «Москва» были отправлены в местное управление дорожного движения.

Глава города Штефан Келлер поручил убрать оставшиеся знаки, вместо них в ближайшие несколько недель будут установлены указатели на новый украинский город-побратим Черновцы.