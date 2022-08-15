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36 минут назад

Президент Румынии назвал Черное море зоной интересов НАТО

ТАСС

Черное море превратилось в зону стратегических интересов Североатлантического альянса. Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, выступая в понедельник в порту Констанца по случаю Дня ВМС страны.

Президент Румынии назвал Черное море зоной интересов НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Черное море считается сегодня зоной стратегических интересов для евроатлантической безопасности", - констатировал глава государства, добавив, что "это подтверждается присутствием в Румынии более 5 тыс. союзных военных".

"Мы не остановимся на этом, - заявил Йоханнис. - Вместе с союзниками и партнерами мы будем укреплять позиции НАТО по сдерживанию и обороне в регионе Черного моря в долгосрочном плане, поскольку Россия была названа на саммите альянса в Мадриде главной угрозой евроатлантической безопасности". С 2023 года расходы Румынии на нужды обороны будут увеличены с нынешних 2% ВВП до 2,5% ВВП, пообещал президент.

На День ВМС, который отмечается в Румынии в 120-й раз, в Констанцу съехались тысячи жителей. Они смогли увидеть прохождение кораблей, посетить выставки боевой техники и увидеть выступления духовых оркестров. Вечером в понедельник на набережной города пройдут соревнования моряков, а завершится праздник традиционным шествием с факелами.

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