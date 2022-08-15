Президент Румынии назвал Черное море зоной интересов НАТО

"Мы не остановимся на этом, - заявил Йоханнис. - Вместе с союзниками и партнерами мы будем укреплять позиции НАТО по сдерживанию и обороне в регионе Черного моря в долгосрочном плане, поскольку Россия была названа на саммите альянса в Мадриде главной угрозой евроатлантической безопасности". С 2023 года расходы Румынии на нужды обороны будут увеличены с нынешних 2% ВВП до 2,5% ВВП, пообещал президент.