В парламенте Великобритании рассказали, как Лавров «переиграл» Джонсона

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров полностью доминировал на переговорах с Борисом Джонсоном, когда тот еще занимал пост главы МИД Великобритании. Как сообщает «Лента.ру», об этом заявил член британского парламента Крис Брайант.

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Парламентарий отметил, что российский министр «переигрывал» Джонсона благодаря хитрости, тогда как британский политик даже не мог понять, что происходит. По мнению Брайанта, во время переговоров с Россией премьер показывал свою излишнюю слабость. Кроме того, он назвал британские власти «ужасными лжецами».