В парламенте Великобритании рассказали, как Лавров «переиграл» Джонсона

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров полностью доминировал на переговорах с Борисом Джонсоном, когда тот еще занимал пост главы МИД Великобритании. Как сообщает «Лента.ру», об этом заявил член британского парламента Крис Брайант.
Парламентарий отметил, что российский министр «переигрывал» Джонсона благодаря хитрости, тогда как британский политик даже не мог понять, что происходит. По мнению Брайанта, во время переговоров с Россией премьер показывал свою излишнюю слабость. Кроме того, он назвал британские власти «ужасными лжецами».
Напомним, что после череды скандалов Джонсон подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Он будет исполнять свои обязанности до выборов нового главы правительства и лидера Консервативной партии, которые должны будут пройти в сентябре 2022 года.