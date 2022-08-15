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27 минут назад

В парламенте Великобритании рассказали, как Лавров «переиграл» Джонсона

Никита Бородкин

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров полностью доминировал на переговорах с Борисом Джонсоном, когда тот еще занимал пост главы МИД Великобритании. Как сообщает «Лента.ру», об этом заявил член британского парламента Крис Брайант.

В парламенте Великобритании рассказали, как Лавров «переиграл» Джонсона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Парламентарий отметил, что российский министр «переигрывал» Джонсона благодаря хитрости, тогда как британский политик даже не мог понять, что происходит. По мнению Брайанта, во время переговоров с Россией премьер показывал свою излишнюю слабость. Кроме того, он назвал британские власти «ужасными лжецами».

Напомним, что после череды скандалов Джонсон подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Он будет исполнять свои обязанности до выборов нового главы правительства и лидера Консервативной партии, которые должны будут пройти в сентябре 2022 года.

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