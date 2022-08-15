Пока вы спали: условия для масштабного кризиса и требование Трампа к ФБР

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В России попросили узаконить «каннибализацию» самолетов

Российские авиакомпании попросили Минтранс узаконить «каннибализацию» самолетов - процедуру разбора одного самолета на запчасти для перестановки деталей на другой. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо главы «Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта» (АЭВТ) Владимира Тасуна.

Сейчас перестановку запчастей на самолетах ограничивают федеральные авиационные правила (ФАП-285) - они не разрешают снимать с самолета исправный компонент. Минтранс, по словам двух неназванных источников «Известий», уже разрабатывает необходимые поправки в ФАП-285. Они могут быть приняты в марте 2023 года.

В Центробанке назвали условия для масштабного кризиса

Центробанк России в своем проекте основных направлений денежно-кредитной политики (ДКП) предусмотрел сценарий глобального кризиса. Документ опубликован на сайте ЦБ.

Эксперты ЦБ считают, что глобальный кризис может наступить из-за фрагментации мировой экономики, когда международная торговля концентрируется в региональных блоках, а страны пытаются все больше локализовать производства. В ЦБ считают, что это может привести к кризису, сравнимому по масштабам с кризисом 2007–2008 годов. Для реализации такого сценария необходимы два фактора - устойчиво высокая инфляция в крупнейших экономиках и рост геополитической напряженности.

Россияне ринулись на отдых в Белоруссию

Летом 2022 года спрос на поездки в Белоруссию среди россиян вырос на 10 - 15 процентов по сравнению с летом 2021-го. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Газета отмечает, что в первую очередь в Белоруссию едут за зарубежными брендами - McDonald’s, Zara, Uniqlo, IKEA и другие продолжают работу, как и бутики люксовых брендов в центре Минска. В «Интуристе» газете рассказали, что многие россияне также заводят в Белоруссии карты Visa и MasterCard местных банков, чтобы расплачиваться за рубежом.

США испугались вербовки афганских военных Россией и КНР

Бывшие сотрудники афганских служб безопасности, хорошо осведомленные об операциях США и оставшиеся в Афганистане, уязвимы для вербовки со стороны России, Китая и Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на республиканских законодателей, которые раскритиковали Джо Байдена, не эвакуировавшего из страны таких сотрудников.

По данным республиканцев, некоторые бывшие афганские военнослужащие бежали в Иран. Они «могут быть завербованы или принуждены к работе на одного из противников Америки», подчеркнули законодатели, назвав этот риск «серьезной угрозой национальной безопасности»: афганцы «знают тактику, методы и процедуры американских военных и разведывательного сообщества».

Трамп потребовал вернуть изъятые ФБР документы

Экс-президент США Дональд Трамп публично потребовал вернуть документы, изъятые ФБР в его доме во Флориде, заявив, что среди них была конфиденциальная переписка адвоката и клиента. Об этом сообщает The Huffington Post.