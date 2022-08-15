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33 минуты назад

Ненавидящую обувь черного цвета черепаху показали на видео

Денис Фьючин

Не секрет, что черепахи хорошо различают цвета, благодаря чему прекрасно ориентируются в окружающем мире. Но вот одна из представительниц пресмыкающихся по какой-то причине невзлюбила обувь черного цвета. Каждый раз, как на своем пути рептилия встречает такой ботинок, она тут же рвется в атаку. Снятое владельцем черепахи видео публикует Telegram-канал «Лента добра».

На записи видно, как пресмыкающееся совершенно спокойно воспринимает обувь белого цвета, но как только она замечает черный кроссовок, она тут же на него нападает.

«Животное уже успело построить своего хозяина — теперь он ходит только в светлой обуви. Если он надевает темные ботинки, то сразу подвергается нападению черепахи», – говорится в публикации к забавному ролику.

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