Ненавидящую обувь черного цвета черепаху показали на видео

Не секрет, что черепахи хорошо различают цвета, благодаря чему прекрасно ориентируются в окружающем мире. Но вот одна из представительниц пресмыкающихся по какой-то причине невзлюбила обувь черного цвета. Каждый раз, как на своем пути рептилия встречает такой ботинок, она тут же рвется в атаку. Снятое владельцем черепахи видео публикует Telegram-канал «Лента добра».