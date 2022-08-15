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9 минут назад

Власти Запорожья призвали ввести режим тишины вокруг АЭС

Елена Прошина

Вокруг Запорожской АЭС необходимо объявить режим тишины. С таким заявлением выступил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости.

Власти Запорожья призвали ввести режим тишины вокруг АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза надо не о демилитаризации заявлять, а о введении режима тишины, а также предусмотреть не просто санкции за его нарушение, а жесточайшие санкции за обстрелы АЭС», - сказал Рогов.

По его словам, такие меры «отрезвили бы головы украинских националистов», которые шантажируют и ставят весь мир под угрозу ядерной катастрофы.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил за инициативу создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. В Госдепе указали, что ведение боев близ атомной станции —опасно и безответственно.

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал предложение. По его словам, демилитаризация сделает АЭС более уязвимой, в том числе для террористов.

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