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1 час назад

В Белом доме отреагировали на обыски у Трампа

Газета.Ruиещё 13

Белый дом не вмешивается в ситуацию с обысками в имении экс-президента США Дональда Трампа и обнаружением у него ряда секретных документов, заявила в воскресенье пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер.

В Белом доме отреагировали на обыски у Трампа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для меня как для пресс-секретаря президента США было бы неправильно комментировать это. Было бы неверно применительно к каждому из нас в администрации, включая президента, комментировать данные события. Этот вопрос относится к деятельности правоохранительной системы», – сказала Жан-Пьер в эфире телеканала ABC.

Она подчеркнула, что министерство юстиции США, расследующее данное дело, сохраняет полную независимость и свободно от вмешательства со стороны Белого дома.

«Мы не вовлечены в данное дело, нас не информируют, и мы не вмешиваемся в это», – цитирует Жан-Пьер газета «Взгляд».

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