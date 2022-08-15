В Белом доме отреагировали на обыски у Трампа

«Для меня как для пресс-секретаря президента США было бы неправильно комментировать это. Было бы неверно применительно к каждому из нас в администрации, включая президента, комментировать данные события. Этот вопрос относится к деятельности правоохранительной системы», – сказала Жан-Пьер в эфире телеканала ABC.