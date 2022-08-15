Ким Чен Ын направил Путину ответную телеграмму

Ким Чен Ын направил ответную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину, который ранее поздравил лидера КНДР с 77-й годовщиной освобождения Кореи, отмечаемой в один день с капитуляцией Японии во Второй мировой войне. Об этом в понедельник сообщило агентство ЦТАК.

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"Ким Чен Ын в послании выразил теплые приветствия президенту, правительству и народу Российской Федерации от лица правительства и народа КНДР по случаю 77-й годовщины освобождения Кореи", - говорится в сообщении. В телеграмме северокорейский лидер подчеркнул, что солдаты героической Красной армии служили примером благородного интернационализма, отдав свои жизни ради освобождения Кореи.

Лидер КНДР выразил уверенность в том, что отношения сотрудничества между двумя государствами, основанные на дружбе и военном единстве, будут развиваться во всех областях на основе договоренностей, достигнутых в 2019 году во время встречи на высшем уровне во Владивостоке.

Ранее, как сообщало агентство ЦТАК, президент РФ Владимир Путин направил лидеру КНДР поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул, что славные традиции дружбы и сотрудничества, закаленные в тяжелые годы, служат надежной основой для развития добрососедских отношений между Российской Федерацией и КНДР