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19 минут назад

Вокруг Запорожской АЭС предложили объявить режим тишины

Lenta.ru

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил объявить режим тишины вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

Вокруг Запорожской АЭС предложили объявить режим тишины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза надо не о демилитаризации заявлять, а о введении режима тишины, а также предусмотреть не просто санкции за его нарушение, а жесточайшие санкции за обстрелы АЭС», — заявил Рогов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад делает все возможное, чтобы не допустить специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Она также возмутилась выступлением украинской делегации на прошедшем Совете Безопасности ООН.

«Это очень близко к тому, что называется ядерным терроризмом, когда в отношении атомной электростанции, которая находится в действии, производятся боевые действия», — сказала Захарова.

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