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1 час назад

Новая Зеландия направит на Украину военную помощь

Газета.Ru

Новая Зеландия готовит пакет военной помощи Украине. О ее размере в понедельник, 15 августа, объявят министр обороны страны Пени Энаре и главнокомандующий Силами обороны маршал авиации Кевин Шорт, сообщает газета The New Zealand Herald.

Новая Зеландия направит на Украину военную помощь
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Издание напоминает, что в феврале и марте 2022 года правительство Новой Зеландии объявило о выделении нескольких миллионов долларов Гуманитарному фонду ООН для Украины и Агентству ООН по делам беженцев. Позже в марте была отправлена военная помощь на сумму $5 млн, в состав которой вошли бронежилеты, шлемы и разгрузка.

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В апреле правительство страны направило в Европу на два месяца транспортный самолет C-130H Hercules и 50 человек вспомогательного персонала, а также выделило еще 13 миллионов долларов на военную, гуманитарную и юридическую поддержку. Отдельная группа специалистов по логистике Сил обороны из восьми человек также была направлена для поддержки международного координационного центра помощи украинским беженцам в Германии. В мае до 30 военнослужащих Сил обороны были отправлены в Соединенное Королевство для помощи в обучении украинских военнослужащих работе с легкими полевыми орудиями L119 калибра 105 мм.

В июне было выделено еще 4,5 миллиона долларов на приобретение для украинской армии дополнительного нелетального оборудования и предметов снабжения, таких как аптечки.

Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что 30 специалистов вооруженных сил страны будут направлены в Великобританию для обучения украинских военнослужащих обращению со 105-мм легкой гаубицей L-119. Обучение должны пройти 230 украинских военнослужащих. Легкая пушка L-118 разработана в 1970-х годах в Великобритании, принята на вооружение в 1974 году. Максимальная дальность стрельбы L-118 осколочно-фугасным снарядом L31 составляет 17,2 км. В ходе последней модернизации пушка оснащена лазерной инерциальной артиллерийской системой прицеливания. Пушка L-119 отличается более коротким стволом с дальностью стрельбы 11 280 м стандартным боеприпасом M1 и используется для обучения.

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