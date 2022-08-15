Назван страх конгрессменов США перед РФ и Китаем

Вашингтон опасается, что сотни обученных США военнослужащих из Афганистана, которых не смогли эвакуировать при отступлении, могут начать сотрудничать с Россией, Китаем или Ираном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад республиканцев в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

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В документе уточняется, что в Афганистане по-прежнему находятся сотни военнослужащих, подготовленных США. Республиканцы полагают, что страны из противников США могут заключить с ними контракт и принудить к борьбе. Среди таких стран — Китай, Россия и Иран.

Законодатели подчеркнули, что национальная безопасность США под угрозой, так как сотрудничавшие с ними афганские военные знакомы с техникой, тактикой, разведкой и методами американской армии. В связи с этим есть риск, что эта информация попадет не в те руки, отмечается в докладе.

Кроме того, республиканцы раскритиковали администрацию президента США Джо Байдена, принявшую решение об эвакуации из Кабула всего за несколько часов до того, как радикальное движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) взяло город под свой контроль.