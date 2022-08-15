Иран планирует построить атомную опреснительную станцию

Уже сейчас АЭС в Бушере способна производить около гигаватта электричества в час. На ней работает один реактор. Это единственная функционирующая АЭС в республике. В ее строительстве помогла российская сторона российской стороны. Росатом сейчас занимается строительством второй очереди электростанции суммарной мощностью 2 100 МВт. 10 ноября 2019 года стартовали работы по заливке бетона.