В Китае отреагировали на визит делегации США на Тайвань

Специальный представитель правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомин в своем Twitter-аккаунте назвал визит делегации Конгресса США на Тайвань опасным ходом.

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Дипломат призвал Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны и придерживаться политики «одного Китая».

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По его словам, любой, кто попытается воспрепятствовать воссоединению Китая, столкнется с «великой стальной стеной», выкованной руками более 1,4 миллиарда граждан.

Визит делегации США на Тайвань

14 августа делегация Конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки прибыла на Тайвань с двухдневным визитом. Помимо Марки, на Тайвань прибыли еще четыре сенатора. Американские политики встретятся с президентом острова Цай Инвэнь. Встреча пройдет утром 15 августа.

По данным Reuters, законодатели посетили Тайвань в рамках поездки в Индо-Тихоокеанский регион. Там они обсудят с представителями местной администрации двусторонние отношения, безопасность, а также цепочки поставок.

«Визит Марки на Тайвань во главе делегации еще раз демонстрирует твердую поддержку острова Конгрессом США, особенно в то время, когда Китай усиливает напряженность в Тайваньском проливе и в регионе в целом с помощью военных учений», — говорится в заявлении властей США, приуроченном к визиту.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о готовящемся визите делегации Конгресса США на Тайвань.

«Чтобы забрать то, что там забыла [спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси] Пелоси?» — пошутила она.

Визит Пелоси

2 августа спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла с визитом на Тайвань. Китай выступил с критикой такого шага и выразил Соединенным Штатам протест, поскольку в Пекине считают де-факто независимый остров своей территорией.

Сама Пелоси заявила, что «большая шумиха» вокруг визита на Тайвань связана с ее должностью — она занимает третий по значимости пост в государственной иерархии США.

Власти КНР начали вводить ограничения в отношении Тайваня из-за визита Пелоси. Так с 3 августа Пекин приостановил поставки песка на Тайвань. Министерство коммерции КНР уточнило, что данная мера принята «в соответствии с существующими правовыми нормами».

Кроме того, китайские власти заявили о приостановке импорта цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня. Причины временных ограничений против острова не называются, однако СМИ отмечают, что новые экономические санкции связаны с напряженностью отношений на фоне визита Пелоси.

Также Пекин ввел санкции против Тайваньского демократического фонда и Международного фонда сотрудничества и развития.

Реакция США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военные учения Китая несоразмерны «мирному визиту» спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон считает неоправданным введение Китаем санкций в отношении Пелоси и членов ее семьи.

При этом он отметил, что Соединенные Штаты не ищут кризиса с Китаем. По его словам, Вашингтон не видит причин для его появления и не считают нужным «исправлять ошибки». Представитель Белого дома отметил, что за рост напряженности ответственен Китай.

Бывший президент США Дональд Трамп, в свою очередь, раскритиковал визит Пелоси на Тайвань и назвал ее сумасшедшей. Он также отметил, что это сыграло на руку Китаю