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31 минуту назад

В Китае резко отреагировали на визит делегации США на Тайвань

Lenta.ruиещё 4

Специальный представитель правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомин в своем Twitter-аккаунте резко отреагировали на визит делегации Конгресса США на Тайвань.

В Китае резко отреагировали на визит делегации США на Тайвань
Фото: ReutersReuters

«Это очень опасный ход, который похож на игру с огнем. А те, кто играют с огнем, погибнут от него», — заявил он.

Дипломат отметил, что Пекин настоятельно призывает Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны и придерживаться политики «одного Китая».

По его словам, любой, кто попытается воспрепятствовать воссоединению Китая, столкнется с «великой стальной стеной», выкованной руками более 1,4 миллиарда граждан.

"Провокационный визит": Что конгрессмены США делают на Тайване

Ранее 14 августа делегация Конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки прибыла на Тайвань с двухдневным визитом. Помимо Марки, на Тайвань прибыли еще четыре сенатора. Американские политики встретятся с президентом острова Цай Инвэнь. Встреча пройдет утром 15 августа.

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