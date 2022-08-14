В метро Еревана началась массовая эвакуация

Пресс-секретарь ереванского метрополитена Татевик Хачатрян рассказала, что поступило сообщение о заложенной бомбе. После этого началась эвакуация пассажиров и персонала. Об этом пишет ТАСС.

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«После сигнала о заложенной бомбе началась эвакуация пассажиров и персонала метро», - пояснила представитель метрополитена.

Ранее сообщалось о серии взрывов и сильном пожаре в торговом центре «Сурмалу». По данным очевидцев, загорелся большой склад пиротехники. Хлопки продолжаются до сих пор.

СМИ писали о 20-26 пострадавших и одном погибшем, предположительно, ребенке пяти лет. Позднее количество увеличилось до 51, дополняет РЕН ТВ.

Информация о наличии среди пострадавших граждан РФ пока не поступала.