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21 минуту назад

В метро Еревана началась эвакуация после сообщения о минировании

Илья Родин

Пресс-секретарь ереванского метрополитена Татевик Хачатрян рассказала, что поступило сообщение о заложенной бомбе. После этого началась эвакуация пассажиров и персонала. Об этом пишет ТАСС.

В метро Еревана началась массовая эвакуация
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После сигнала о заложенной бомбе началась эвакуация пассажиров и персонала метро», - пояснила представитель метрополитена.

Ранее сообщалось о серии взрывов и сильном пожаре в торговом центре «Сурмалу». По данным очевидцев, загорелся большой склад пиротехники. Хлопки продолжаются до сих пор.

СМИ писали о 20-26 пострадавших и одном погибшем, предположительно, ребенке пяти лет. Позднее количество увеличилось до 51, дополняет РЕН ТВ.

На ярмарке в Ереване прогремел взрыв

Информация о наличии среди пострадавших граждан РФ пока не поступала.

Количество пострадавших продолжает увеличиваться. По состоянию на 17-20 мск, 40 человек госпитализированы, 15 получили необходимую помощь и отправлены на домашнее лечение, уточняет ТАСС.

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