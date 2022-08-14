В метро Еревана началась массовая эвакуация

Пресс-секретарь ереванского метрополитена Татевик Хачатрян рассказала, что поступило сообщение о заложенной бомбе. После этого началась эвакуация пассажиров и персонала. Об этом пишет ТАСС.
«После сигнала о заложенной бомбе началась эвакуация пассажиров и персонала метро», - пояснила представитель метрополитена.
Ранее сообщалось о серии взрывов и сильном пожаре в торговом центре «Сурмалу». По данным очевидцев, загорелся большой склад пиротехники. Хлопки продолжаются до сих пор.
СМИ писали о 20-26 пострадавших и одном погибшем, предположительно, ребенке пяти лет. Позднее количество увеличилось до 51, дополняет РЕН ТВ.
Информация о наличии среди пострадавших граждан РФ пока не поступала.
Количество пострадавших продолжает увеличиваться. По состоянию на 17-20 мск, 40 человек госпитализированы, 15 получили необходимую помощь и отправлены на домашнее лечение, уточняет ТАСС.