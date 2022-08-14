Мужчина въехал в ограждение Капитолия и покончил с собой

Мужчина въехал на автомобиле в заграждение возле Капитолия (здания Конгресса США), сделал несколько выстрелов в воздух из горящей машины, после чего покончил с собой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел незадолго около 4 часов утра по местному времени (около 11 часов утра по мск).
В полиции не считают, что «этот человек преследовал какого-либо члена Конгресса». В настоящее время следователи изучают его биографию, пытаясь установить мотив. Отмечается, что Палата представителей, и Сенат США находятся на каникулах, и в здании Капитолия в это время находится очень мало сотрудников.
Ранее в городе Цинциннати в штате Огайо застрелили вооруженного мужчину, который пытался проникнуть в зону досмотра посетителей местного отделения ФБР. Однако после того, как сработала сигнализация, подозреваемый сбежал на машине. Переговоры о сдаче провалились после того, как подозреваемый достал оружие и направил его на правоохранителей — он был застрелен одним из сотрудников. У погибшего, опознанного как Рики Шиффер, изъяли гвоздодер и винтовку AR-15.