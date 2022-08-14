Мужчина въехал в ограждение Капитолия и покончил с собой

Мужчина въехал на автомобиле в заграждение возле Капитолия (здания Конгресса США), сделал несколько выстрелов в воздух из горящей машины, после чего покончил с собой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на полицию.

Фото: Reuters Reuters

Инцидент произошел незадолго около 4 часов утра по местному времени (около 11 часов утра по мск).

В полиции не считают, что «этот человек преследовал какого-либо члена Конгресса». В настоящее время следователи изучают его биографию, пытаясь установить мотив. Отмечается, что Палата представителей, и Сенат США находятся на каникулах, и в здании Капитолия в это время находится очень мало сотрудников.