Польша разработает концепцию по прекращению выдачи виз россиянам

Министерство иностранных дел Польши разрабатывает концепцию, которая позволит не выдавать визы россиянам. Об этом заявил в воскресенье Польскому агентству печати заместитель главы МИД Петр Вавжик.

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По его словам, Польша поддерживает приостановление действия соглашения об упрощении визового режима для граждан Российской Федерации. Однако он признал, что не все страны Евросоюза на это согласны.

"Против этого выступают крупные государства-члены, в том числе Германия, Франция и Нидерланды", - сказал Вавжик.

"В связи с тем, что невозможно преодолеть сопротивление этих стран по приостановке действия соглашения об упрощении визового режима для граждан РФ, Польша работает над новым решением", - сказал он.

Как сообщил Вавжик, Польша уже несколько недель ведет переговоры на эту тему с некоторыми государствами - членами ЕС. По его словам, Литва, Латвия и Эстония, Чехия и Словакия придерживаются аналогичного польскому мнения. "Решения по этому вопросу можно ожидать в ближайшие недели", - заявил он.

Вавжик напомнил, что Польша уже несколько месяцев не выдает россиянам туристические визы. Польскую визу могут получить только дипломаты, водители грузовиков, члены семей граждан Польши или других стран ЕС, а также обладатели "карты поляка" - документа, подтверждающего польское происхождение.